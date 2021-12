Juventus-Malmo, i convocati di Allegri: c’è un recupero

La Juventus si appresta a scendere in campo per chiudere la pratica girone Champions: i convocati di Allegri, c’è un recupero per il tecnico

Tra poche ore (fischio d’inizio 18:45) la Juventus scenderà in campo all’Allianz Stadium. Di fronte ci sarà il Malmo e la gara chiuderà la pratica dei gironi di Champions League. Situazione tranquilla per la ‘Vecchia Signora’, che ha già acquisito la qualificazione agli ottavi di finale. Resta in bilico il primo posto. I bianconeri si sono fatti scavalcare dal Chelsea campione in carica nello scorso turno.

I ‘Blues’ hanno letteralmente spazzato via gli uomini di Allegri con un sonoro 4-0, prendendosi il primato. La Juve proverà il sorpasso, anche se è quasi impossibile considerando il +6 nella differenza reti degli inglesi (impegnati con lo Zenit in trasferta). Intanto arriva una buona notizia per Allegri dall’infermeria, anche e soprattutto in ottica campionato. Kean è convocato e potrebbe anche giocare nonostante il colpo alla caviglia rimediato negli ultimi giorni. Nella lista completa diramata dal mister non ci sono invece Ramsey, Danilo, Chiesa, McKennie e Kulusevski.

Juventus-Malmo, i convocati di Allegri: c’è Kean

Di seguito la lista completa.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin;

Difensori: De Sciglio, Chiellini, de Ligt, Cuadrado, Alex Sandro, Bonucci, Rugani, De Winter;

Centrocampisti: Arthur, Bernardeschi, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Miretti;

Attaccanti: Morata, Dybala, Kean, da Graca.