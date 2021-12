Juventus, l’erede a fine stagione: nuovo affare col City

Le strade di Juventus e Manchester City potrebbero nuovamente incrociarsi nel prossimo calciomercato estivo. Ecco tutti i dettagli

Dallo scambio Cancelo-Danilo a una operazione in prestito con diritto di riscatto, ecco che le strade tra la Juventus e il Manchester City potrebbero di nuovo incrociarsi in sede di calciomercato.

I bianconeri di Massimiliano Allegri sono alla ricerca anche di un erede di Alex Sandro. Trentuno anni il prossimo 26 gennaio, il brasiliano da tempo non è più quello che ormai quasi sette anni fa sbarcò da Oporto per poco meno di 30 milioni di euro. Fatica a saltare l’uomo, non ha più lo spunto, ed è spesso soggetto a infortuni. E poi c’è l’aspetto contrattuale, tutt’altro che secondario considerati i tempi: l’attuale accordo tra lui e la società targata Exor scade nel 2023, a fronte di uno stipendio di 5 milioni di euro netti, quasi 10 lordi.

L’obiettivo è insomma trovargli una nuova sistemazione, magari in Premier dove c’è una certa disponibilità economica. La Juve è pronta a disfarsene a prezzo di favore, pur di liberarsi di tale ‘zavorra’, una zavorra sia tecnica che economica. Per l’eredità del laterale di Catanduva, Cherubini e soci potrebbero bussare alla porta dell’amico City guidato dal vecchio ‘sogno’ di Andrea Agnelli, Pep Guardiola.

A ‘La Vecchia Signora’, infatti, interessa da un bel po’ il profilo di Oleksandr Zinchenko, ucraino classe ’96 che il tecnico catalano sta utilizzando col contagocce al di là dei problemi fisici avuti dallo stesso in questa prima parte di annata.

LEGGI ANCHE >>> CMWEB | Roma, doppio addio: asse con la Sampdoria

LEGGI ANCHE >>> Inter, ESCLUSIVO Altobelli: “Inzaghi una conferma. Vlahovic? Pronto al grande salto”

Calciomercato Juventus, Zinchenko per il dopo Alex Sandro: i dettagli

Ancora giovane e con margini di crescita non indifferenti, senza contare uno stipendio (poco più di 1 milioni di euro netto), Zinchenko può davvero rappresentare il profilo perfetto per la sostituzione di Alex Sandro e in generale per una Juve più giovane e meno costosa. La dirigenza potrebbe provare a prenderlo, sfruttando appunto gli eccellenti rapporti con quella ‘Citizens’, attraverso la formula del prestito oneroso più diritto di riscatto (un obbligo ‘mascherato) per un totale di 20-22 milioni di euro.

A.R.