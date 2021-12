Milan fuori dalla Champions, niente gioiello: via libera Juve e Inter

La mancata qualificazione agli ottavi di Champions del Milan rende troppo complicato l’arrivo di un gioiello: via libera per Juventus e Inter

Nella serata di ieri è arrivata la notizia peggiore possibile per il Milan e i suoi tifosi. Il club rossonero ha detto addio alla competizione che l’ha visto trionfare in diverse occasioni, la Champions League. Abbattuti dal Liverpool schiacciasassi in rimonta, gli uomini di Pioli si sono piazzati al quarto posto del girone B, abbandonando quindi l’Europa per questa stagione.

Tanta delusione e qualche rimpianto, ma la sensazione è che la squadra ce l’abbia davvero messa tutta per tagliare un traguardo agli occhi dei più impossibile da raggiungere. Per sette minuti, Tomori ci ha illusi facendoci credere che l’impossibile fosse solo nella nostra mente. Poi le sentenze di Salah e Origi, arrivate inesorabili in quel di San Siro. La realtà è spesso cruda e violenta, ma il cammino è ancora lungo e il ‘Diavolo’ è obbligato a guardare sempre il bicchiere mezzo pieno. Ora il gruppo e il mister potranno concentrarsi maggiormente sulla Serie A, competizione dove la classifica sorride ai lombardi. Anche se questa eliminazione potrebbe avere ovviamente delle ripercussioni sul calciomercato di gennaio. Sembra diventare troppo complicato, infatti, l’approdo di un gioiello nella retroguardia. Potrebbe approfittarne una tra Juventus e Inter.

Calciomercato Milan, senza Champions niente gioiello: via libera per Juventus e Inter

La ‘Vecchia Signora’ ha bisogno di svecchiare il proprio reparto difensivo e si guarda attorno ala ricerca di qualche occasione. La ‘Beneamata’, invece, è a posto per quanto riguarda i titolari, ma avrebbe bisogno di rinforzare la panchina in quella zona di campo. Il calciatore del contendere è Gleison Bremer, centrale che sta mettendo in vetrina doti fuori dal comune con il Torino di Juric.

Il patron Cairo, si sa, non fa sconti a nessuno e chiede almeno 17-18 milioni di euro per il proprio gioiello. Senza l’introito della Coppa dalle grandi orecchie è improbabile che il Milan possa permettersi a breve un profilo del genere. Una concorrente in meno, quindi, per Juventus e Inter, che devono comunque fare molta attenzione anche alla Roma di Mourinho.