Arthur via dalla Juve: il possibile scambio con Guardiola

Arthur già ai margini con Massimiliano Allegri e futuro partente: l’ipotesi di scambio con Guardiola

Iniziano a delinearsi le gerarchie in casa Juventus a qualche mese di distanza dal ritorno in panchina di Massimiliano Allegri.

Dopo un avvio da incubo che lo aveva fatto finire in discussione, Szczesny ha consolidato il suo ruolo di titolare indiscusso, così come i vari Bonucci, Locatelli e Dybala. Il tecnico toscano sembra aver già ben chiaro di chi non può fare a meno, e tra i centrocampisti c’è solo l’ultimo arrivato dal Sassuolo. Bentancur e Rabiot, infatti, stanno deludendo, McKennie è al momento indisponibile e Ramsey ha i giorni contati alla Continassa. Infine, anche Arthur sembra essere già finito ai margini del progetto dell’allenatore. Al netto dello spazio col Malmoe oggi, il brasiliano ex Barcellona sta collezionando solo panchine e spezzoni di partita tra campionato e Champions League. Il giocatore non è considerato da Allegri e il suo futuro è sempre più lontano da Torino.

Calciomercato Juve, l’ipotesi di scambio con Guardiola

Tra gli estimatori di Arthur c’è anche Pep Guardiola. Le caratteristiche di tecnica e palleggio del brasiliano potrebbero infatti fare al caso del tecnico spagnolo, e per il futuro dell’ex Barça non è dunque da escludere l’ipotesi Citizens. Un’operazione di difficile realizzazione a gennaio e più fattibile nel prossimo giugno: in caso di assalto del club inglese, Cherubini potrebbe così fare un nuovo tentativo per Gabriel Jesus.

Tuttavia, la valutazione del connazionale di Arthur è superiore (almeno 45-50 milioni di euro) e per arrivare all’attaccante servirebbe anche un conguaglio economico da parte dei bianconeri. Occhi puntati anche sull’asse Torino-Manchester.