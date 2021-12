Il Bayern Monaco bussa all’Inter: scambio possibile

Il Bayern Monaco bussa alla porta dell’Inter: possibile scambio a gennaio tra bavaresi e nerazzurri, i dettagli

Agli ottavi di Champions League da seconda, l’Inter ha dimostrato di avere la necessità ancora di un salto di qualità per competere con le big d’Europa. Con il Real Madrid la prestazione non è mancata, ma il risultato è stato ancora una volta contrario alla formazione di Inzaghi.

Proprio con una big del Vecchio Continente potrebbe nascere un asse sul calciomercato, capace di assicurare un rinforzo alla formazione campione d’Italia. E’ il Bayern Monaco che è pronto a bussare alla porta dell’Inter per proporre uno scambio. I bavaresi, infatti, pensano alla cessione di Benjamin Pavard. Il terzino destro, 25 anni, capace di giocare anche da difensore centrale, non sembra essere molto apprezzato dallo staff tecnico e dirigenziale del club tedesco. Il francese avrebbe mancato l’appuntamento con il salto di qualità ed è per questo che potrebbe essere messo sul mercato già nel mese di gennaio. Ovviamente Nagelsmann avrebbe bisogno di un sostituto ed allora la via dello scambio è quella più facile da percorrere.

Calciomercato Inter, proposta di scambio dal Bayern Monaco

Così il Bayern Monaco potrebbe proporre uno scambio proprio ai nerazzurri. Alla corte di Inzaghi finirebbe proprio Pavard che per età, esperienza e caratteristiche è in sintonia con il nuovo progetto interista. In cambio il club bavarese chiederebbe Denzel Dumfries: stessa età del pari ruolo francese, al primo anno in Italia ha accusato alcune difficoltà nell’ambientarsi in un nuovo calcio, molto più tattico come quello italiano.

A segno contro la Roma, Dumfries per il Bayern Monaco potrebbe rappresentare l’esterno perfetto per il gioco di Nagelsmann. Per questo il Bayern potrebbe farsi avanti con l’Inter offrendo Pavard: un’idea che potrebbe trovare seguito nelle prossime settimane.