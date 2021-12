La società friulana, dando credito alle indiscrezioni delle ultime ore, ha preso la decisione di esonerare il tecnico Gotti



Bye bye Gotti. Il rocambolesco pareggio ottenuto dal’Udinese nel match con la Lazio ha solo rimandato di qualche giorno l’esonero del tecnico, che ha pagato a caro prezzo la successiva sconfitta maturata sul campo dell’Empoli.

In carica come allenatore dei friulani dal novembre del 2019, il tecnico di Adria aveva iniziato nel migliore dei modi anche la stagione corrente, salvo poi non riuscire più ad ottenere risultati positivi. Per ora il club avrebbe deciso di affidarsi a Gabriele Cioffi, allenatore in seconda, che verrebbe assunto come traghettatore.

Il comunicato ufficiale dell’Udinese su Luca Gotti

“Udinese Calcio comunica di aver sollevato Luca Gotti dalla guida tecnica della prima squadra.

Al mister vanno i più sentiti ringraziamenti per le annate vissute insieme.

Il Club augura a Gotti le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera”.

A.C.