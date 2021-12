Serata da incubo per le due milanesi nel loro ultimo appuntamento della fase a gironi di Champions League. A San Siro il Milan ha detto addio ai sogni di gloria perdendo in casa col Liverpool (aleggia il dubbio di un possibile rigore su Kessié sull’1-1). I nerazzurri, già qualificati, perdono a Madrid ed incassano anche il rosso sventolato a Nicolò Barella, che salterà per lo meno l’andata degli ottavi di finale.

Il Milan, in corsa per la qualificazione agli ottavi prima del match, deve anche dire addio all’Europa League per via dell’affermazione dell’Atletico Madrid (clamorosamente qualificatosi come secondo) ad Oporto. I rossoneri abbandonano lo scenario delle coppe europee per la stagione 2021/22.

Champions League, il tabellino di Real Madrid-Inter 2-0

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, E. Militao, Alaba, F. Mendy; Kroos, Casemiro (26′ st Camavinga), Modric; Rodrygo (33′ st Asensio), Jovic (33′ st Mariano Diaz), Vinicius J (36′ st Hazard). A disposizione: Lunin, Fuidias, Vallejo, Nacho, Marcelo, Valverde, Vazquez, Isco. Allenatore: Ancelotti.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio (1′ st Dimarco), Skriniar, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic (15′ st Vidal), Calhanoglu, Perisic; L. Martinez (21′ st Gagliardini), Dzeko (15′ st Sanchez). A disposizione: Cordaz, Radu, De Vrij, Vecino, Kolarov, Sensi, Zanotti. Allenatore: S. Inzaghi.

ARBITRO: Brych (Ger).

MARCATORI: 17′ pt Kroos (R), 34′ st Asensio (R)

NOTE: Espulso al 19′ st Barella (I) per fallo di reazione. Ammoniti: Militao (R), D’Ambrosio, Bastoni (I).

Champions League, il tabellino di Milan-Liverpool 1-2

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu (20′ st Florenzi), Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali (14′ st Saelemaekers); Messias, Brahim Diaz (14′ st Bennacer), Krunic (38′ st Bakayoko); Ibrahimovic. A disp.: Jungdal, Tatarusanu; Ballo-Touré, Gabbia; Maldini. All.: Pioli.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; N. Williams (48′ st Bradley), Konaté, Phillips, Tsimikas; Oxlade-Chamberlain, Morton, Minamino (48′ st Woltman); Salah (19′ st Keita), Origi (35′ st Fabinho), Mané (20′ st Gomez). A disp.: Kelleher; Alexander-Arnold, Davies, Matip, Norris, Robertson; Dixon-Bonner. All.: Klopp.

ARBITRO: Makkelie (Olanda).

MARCATORI: 29′ pt Tomori (M), 36′ pt Salah (L), 10′ st Origi (L)

NOTE: Recupero: 2′ pt, 3′ st.

A.C.