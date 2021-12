Nel prestigioso scenario del Santiago Bernabeu l’Inter va a caccia dell’impresa che le consentirebbe di strappare il primo posto nel Girone D

Con la qualificazione già in tasca, ottenuta nello scorso turno grazie alla vittoria sullo Shakhtar Donetsk e alla concomitamte affermazione del Real Madrid contro lo Sheriff Tiraspol, l’Inter di Simone Inzaghi può affrontare le merengues con la testa libera: una vittoria garantirebbe il primo posto nel Gruppo D.

Per il match, in programma nel mitico tempio del Santiago Bernabeu, Inzaghi si affida alla collaudata coppia d’attacco Dzeko–Lautaro. Assenza pesante per Carlo Ancelotti: Benzema non sarà del match. Ecco le formazioni ufficiali dell’incontro.

Champions League, le formazioni ufficiali di Real Madrid-Inter