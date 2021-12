Osservato speciale a San Siro: colpo Milan dal Liverpool di Klopp

Il Milan si gioca il ritorno agli ottavi di finale di Champions League. Ma non solo: osservato speciale in casa Liverpool

Squadre negli spogliatoi a San Siro al termine del primo tempo di Milan–Liverpool. È ancora tutto in bilico nel girone dei rossoneri, che per il passaggio agli ottavi di finale di Champions League non dipendono solo dal proprio risultato.

Decisivo, infatti, sarà anche il match tra Porto e Atletico Madrid. L’unica squadra già sicura del passaggio del turno è proprio quella di Klopp, già qualificata come prima del girone. Ibra e compagni sono rientrati negli spogliatoi con il risultato in parità: a Tomori ha risposto il solito Salah. Tanti i cambi per l’allenatore tedesco già sicuro del primo posto, e tra i titolari del Liverpool potrebbe esserci anche un osservato speciale in casa rossonera in vista del calciomercato invernale. Tutti i dettagli.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO Cucchi: “Scudetto, la Juve può rimontare. Su Vlahovic, Kessie e Insigne…”

Calciomercato Milan, osservato speciale a San Siro: i dettagli

Al centro dell’attacco Klopp si è affidato a Divock Origi, reduce dal gol decisivo allo scadere contro il Wolverhampton. L’attaccante di riserva dei ‘Reds’ si sta confermando sempre decisivo in uscita dalla panchina, ma i suoi minuti restano piuttosto limitati e rimane la terza scelta dietro a Firmino e Diogo Jota.

LEGGI ANCHE >>> Ritorno in Serie A, il Milan ci riprova: ecco il nuovo bomber

Il Milan, in piena emergenza in attacco, potrebbe così fare un tentativo a gennaio per arrivare al centravanti del Liverpool. Il suo contratto è in scadenza nel prossimo giugno: un affare low cost che potrebbe tentare anche la società inglese per non perdere il giocatore a parametro zero.