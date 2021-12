Il Milan di Stefano Pioli avrebbe messo nel mirino un giocatore del Liverpool di Jurgen Klopp: stiamo parlando di Kostas Tsimikas, terzino sinistro greco

Il Milan di Stefano Pioli, fra pochissimi istanti, sfida il Liverpool di Jurgen Klopp nell’ultima gara del gironcino di Champions League, decisiva ai fini della qualificazione agli ottavi di finale.

I rossoneri, che si sono rilanciati grazie alla vittoria al Wanda Metropolitano, cercano l’impresa stasera contro i Reds. Nel mirino c’è un posto agli ottavi di finale della competizione, un traguardo che fino a qualche settimana fa sembrava pura utopia visti i risultati non particolarmente esaltanti nelle tre sfide di andata. Intanto il Milan deve fare i conti anche con la questione infortuni, davvero molti in questo periodo così delicato per il futuro in Champions League e nel campionato italiano di Serie A.

Nonostante i dubbi della vigilia, Theo Hernandez, che nella giornata di ieri si era allenato soltanto in palestra, ci sarà, ma il Milan, in caso di assenza del francese, va in difficoltà come accaduto nel periodo nel quale l’ex Real Madrid ha avuto il Covid-19. Fode Ballo-Toure non sembra in grado di dare troppe garanzie, e il Milan potrebbe tuffarsi a gennaio sul calciomercato per trovare un rinforzo.

Calciomercato Milan, obiettivo dal Liverpool per la fascia

Proprio sulla fascia sinistra il Milan potrebbe pescare in casa Liverpool. Il nome caldo può essere quello di Kostas Tsimikas, terzino sinistro greco tempo fa anche nei radar dell’Inter. Il giovane giocatore dei Reds non sta trovando molto spazio e con la maglia rossonera troverebbe continuità e minuti considerando anche le rotazioni di Pioli. L’idea è quella di un prestito da parte del Milan, vedremo quale potrà essere l’eventuale responso del Liverpool in attesa dei verdetti dal campo.