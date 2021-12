La Juve si libera di Rabiot: a gennaio scambio in Premier

Rabiot è sbarcato alla Juventus due anni e mezzo fa a parametro zero. In rapporto alle sue deludenti prestazioni, pesa il suo ingaggio di 9 milioni lordi

Rabiot e Ramsey, in aggiunta c’è Kulusevski, sono i giocatori di cui la Juventus farebbe volentieri a meno a partire del prossimo calciomercato di gennaio. Non che sia una novità, considerato che il francese e gallese sono finiti sulla lista degli indesiderati solo alcuni mesi dopo lo sbarco a Torino a parametro zero.

In rapporto al deludente rendimento in campo, pesano enormemente i loro ingaggi pari a 9 milioni di euro lordi. Tra i due è sicuramente Rabiot quello che può garantire un incasso, seppur minimo, ai bianconeri. Anche per il transalpino ex PSG occhio alla Premier, dove è stimato da più di un club con il potenziale economico per coprire l’operazione. Che può partire sulla base di un prestito, con contributo quasi totale dello stipendio a partire del mese di gennaio e un diritto di riscatto discutibile al termine della stagione. Chi può prendere Rabiot a queste condizioni? Le ultime di mercato fanno il nome dell’Arsenal, non a caso da tempo interessato al 26enne di Saint-Maurice.

Calciomercato Juventus, Rabiot per Pepe: scambio con l’Arsenal

Coi ‘Gunners’ la Juventus potrebbe pure intavolare e chiudere uno scambio, alle condizioni di sopra, con un giocatore non rientrante nei piani di Arteta ma che suscita particolare interesse in Cherubini e soci. Il nome è quello di Pepe, esterno anche lui francese un paio di anni fa pagato 80 milioni. Oggi ne vale meno della metà, ma con Allegri può rilanciarsi e diventare magari uno dei punti fermi del nuovo corso.

A.R.