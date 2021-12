Champions League, Inzaghi fa il punto sulle condizioni di Lautaro Martinez

Simone Inzaghi interviene nelle consueta conferenza stampa alla vigilia di Real Madrid-Inter. Le ultime sulle condizioni di Lautaro Martinez e degli altri ‘acciaccati’

Riconquistato il primato in Serie A, l’Inter vola a Madrid per l’ultima partita del girone di Champions League. I nerazzurri, sicuri del secondo posto, hanno una sola possibilità per passare il turno in testa al girone: espugnare il Bernabeu. L’impresa non è impossibile, dato che Ancelotti dovrà fare a meno di un certo Karim Benzema, autore di 17 reti in 20 partite giocate. Secondo Inzaghi, intervenuto nella consueta conferenza della vigilia, Jovic sarà in grado di sostituirlo.

L’allenatore dell’Inter mastica ancora amaro ripensando allo 0-1 subito all’andata: “A Milano non è bastata la prestazione, domani vogliamo fare qualcosa in più.” Un periodo d’oro quello dei nerazzurri, reduci da quattro vittorie consecutive in Serie A, tra le quali quella contro il Napoli che ha reso possibile il sorpasso in vetta.

Leggi anche >>> Mourinho di nuovo all’Inter, il retroscena: “Lo detesta”

Simone Inzaghi crede il miglioramento sia dovuto dalla conoscenza tra lui e i calciatori, abituati a giocare diversamente nel biennio precedente. La sfida con Ancelotti lusinga il mister: “Sempre un piacere parlare di calcio con lui. Sono contento che stia facendo bene in Liga – prosegue – è un grandissimo e ha vinto tanto.” L’ex tecnico biancoceleste ha poi aggiornato la stampa sulle condizioni di Lautaro Martinez e De Vrij.

Leggi anche >>> Juventus asfaltata, arriva l’attacco totale: “I soliti inutili”

Leggi anche >>> Inter, ESCLUSIVO Altobelli: “Inzaghi una conferma. Vlahovic? Pronto al grande salto”

Real Madrid-Inter, Simone Inzaghi fa il punto su Lautaro Martinez e gli altri ‘acciaccati’

Nell’ultima sfida all’Olimpico di Roma, Simone Inzaghi non ha avuto bisogno di schierare Lautaro Martinez. L’allenatore ha rassicurato sulle condizioni del Toro: “Nella sgambata non ha avuto problemi – dice il tecnico nerazzurro – De Vrij e Kolarov verranno valutati dopo la rifinitura.”

Leggi anche >>>L’Inter prepara l’addio, Conte gongola: colpaccio gratis

Niente da fare per Ranocchia, Darmian, Correa e Satriano. Sull’ex Lazio, Inzaghi dichiara di essere dispiaciuto dalla sua indisponibilità perchè era in fase di crescita.