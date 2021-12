Calciomercato Milan, può andar via: colpo a centrocampo per Pioli

Il Milan continua ad essere protagonista in ottica futura anche per eventuali colpi da urlo da regalare a Stefano Pioli: la suggestione

Stefano Pioli vuole continuare il percorso di crescita insieme al Milan. L’allenatore rossonero potrebbe chiedere diversi innesti a Maldini e Massara, ma al momento l’obiettivo resta la qualificazione al prossimo turno di Champions League.

Verso la cessione ci sarebbe anche il centrocampista dell’Arsenal, Thomas Partey, che sta attraversando un periodo non troppo esaltante sotto la gestione di Arteta. I tifosi, inoltre, non sono contenti del suo rendimento visto che è costato circa 50 milioni di euro. Lo stesso manager spagnolo vorrebbe di più da parte sua: al momento la sua valutazione si è abbassata di circa 10 milioni.

Calciomercato Milan, colpo Thomas Partey per Pioli

Il Milan monitorerà la situazione che gira intorno anche al rinnovo contrattuale di Kessie, che non ha ancora preso una decisione per quanto riguarda il suo futuro. La dirigenza rossonera è sempre al lavoro per continuare il percorso di crescita dopo le ottime prestazioni anche in Champions League.

All’età di 28 anni il futuro di Thomas Partey è ancora incerto: la Serie A potrebbe rappresentare una vetrina importante per il suo prosieguo della carriera dopo l’avventura in Liga e in Premier League.