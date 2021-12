Juventus-Genoa, le formazioni ufficiali: nessuna sorpresa tra i bianconeri

Il match dell’Allianz Stadium tra i bianconeri ed il Grifone chiude la domenica in Serie A: Juve obbligata a vincere se non vuole perdere altro terreno dalle prime della classe

Sopravanzata in classifica, almeno temporaneamente, da Fiorentina e Lazio, la Juve deve riprendere il cammino in campionato se non vuole scivolare ancor di più in classifica. All’Allianz Stadium arriva il Genoa, in un match che i ragazzi di Allegri devono assolutamente vincere. Al cospetto dei bianconeri si presenta una compagine al momento terzultima e affamata di punti. Ecco le formazioni ufficiali del match.

Juventus-Genoa: le formazioni ufficiali del match

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Pellegrini; Bentancur, Locatelli; Kulusevski, Dybala, Bernardeschi; Morata

Allenatore: Allegri

Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Bani; Ghiglione, Behrami, Badelj, Toure, Cambiaso; Ekuban, Bianchi

Allenatore: Shevchenko