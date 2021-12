Ritorno in Serie A, il Milan ci riprova: ecco il nuovo bomber

Il Milan è a caccia di rinforzi da regalare a Pioli per il 2022: nuovo tentativo per il bomber già protagonista in Italia

La vittoria contro la Salernitana ed il passo falso del Napoli, lanciano nuovamente in vetta (stavolta solitaria) il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri sono, insieme agli azzurri e all’Inter, i seri candidati alla vittoria dello scudetto, quando siamo quasi ormai al giro di boa. Un cammino decisamente positivo per il ‘Diavolo’ che, tuttavia, deve programmare quelli che saranno i cambiamenti che tra gennaio e giugno coinvolgeranno la rosa a disposizione del tecnico emiliano.

Il calciomercato del Milan vedrà almeno un rinforzo di peso in attacco. Con Ibrahimovic e Giroud che hanno superato rispettivamente 40 e 35 anni, il focus di Maldini e Massara per il prossimo giugno sarà un nuovo bomber. Se Pellegri, tra infortuni e presenze a singhiozzo, partirà probabilmente già a gennaio, dal prossimo luglio i dirigenti di via Aldo Rossi avrebbero già identificato un profilo di peso, già accostato in passato ai colori rossoneri.

Milan, occhi sull’ex Roma: ritorno di fiamma

Di diversi nomi accostati al Milan negli ultimi anni, Maldini starebbe ripensando a quello di Patrik Schick. L’attaccante ex Roma sta stupendo con la maglia del Bayer Leverkusen: 12 reti e 3 assist in 15 presenze.

Un bottino che ingolosisce il Milan, pronto a scommettere per il prossimo giugno proprio sul 25enne di Praga, arrivato nel settembre 2020 al Leverkusen.

Rendimento straordinario quello di Schick che nell’ultimo anno si era fermato a 13 reti e 2 assist, in 36 apparizioni stagionali. Costo dell’operazione sui 35 milioni di euro.