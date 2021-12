Malumore Luis Alberto, Juve e Milan tentano lo scambio: doppio scenario

Luis Alberto non vive un momento felice alla Lazio e potrebbe dire addio a gennaio: Juve e Milan tentano lo scambio, doppio scenario

Da fedelissimo di Simone Inzaghi, Luis Alberto è passato ad essere praticamente una seconda scelta dopo l’arrivo di Sarri sulla panchina della Lazio. Lo dimostrano in primis i numeri accumulati in questa stagione. In Serie A lo spagnolo ha totalizzato 2 gol e 4 assist in 15 presenze, subentrando diverse volte.

Cinque in Europa League, invece, senza mai incidere a livello di bonus. È evidente, soprattutto facendo il confronto con ciò che il trequartista aveva messo in campo negli anni passati, che le sue doti siano poco valorizzate con Sarri. Il ruolo da mezz’ala e i dettami tecnici del mister non lo aiutano, il che rende la convivenza non semplicissima. Ingombrante, inoltre, la presenza di Basic, che viene tenuto molto in considerazione. Una situazione che provoca un certo malumore in Luis Alberto e potrebbe spingerlo verso l’addio già durante il calciomercato di gennaio. Da tempo Juventus e Milan, desiderose di aumenare il livello di qualità in rosa, sono sulle sue tracce.

Calciomercato Juventus e Milan, scambio per Luis Alberto a gennaio

Le due compagini zebrate starebbero pensando di proporre uno scambio al patron Lotito. La valutazione dell’ex Liverpool si aggira sui 30 milioni di euro e la ‘Vecchia Signora’ potrebbe cercare di inserire nell’affare il cartellino di Kulusevski. Lo svedese non è centrale nei piani del club e il prezzo più o meno coincide.

Il Milan, invece, potrebbe provare a rimettere sul piatto Romagnoli (valutato intorno ai 15 milioni) più la restante parte cash. Un’operazione che permetterebbe al ‘Diavolo’ di evitare l’eventuale perdita a zero del centrale, in scadenza giugno 2022. Tutti e due i calciatori in questione farebbero molto comodo a Sarri nel suo 4-3-3. Alla Lazio il ciclo è finito per tanti e per rinforzarsi servono necessariamente cessioni pesanti. Luis Alberto sembra il primo e unico vero sacrificabile.