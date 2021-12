La panchina traballa, pronto l’ex Inter per una chance in Serie A

Possibile nuovo esonero in Serie A nelle prossime ore in caso di sconfitta: la panchina continua a traballare

Nuovo sondaggio da parte del patron della Sampdoria, Massimo Ferrero, che starebbe pensando ad un nuovo cambio in panchina: in caso di sconfitta Roberto D’Aversa potrebbe essere sollevato dall’incarico.

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” ci sarebbe stato un nuovo sondaggio per l’ex Inter, Dejan Stankovic, attualmente sulla panchina della Stella Rossa di Belgrado. Già nella scorsa stagione era stato contattato, ma poi sono state fatte scelte diverse. Ora D’Aversa rischia davvero tanto dopo la pesante sconfitta contro la Fiorentina: contro la Lazio sarà già una sfida decisiva per i blucerchiati contro la compagine di Sarri, che ha collezionato soltanto un punto nelle ultime due gare di campionato. Sarà un match giocato all’ultimo sangue con entrambe le squadre che vogliono collezionare nuovamente i tre punti.

LEGGI ANCHE >>>Niente bomber per Juventus e Inter: Rangnick soffia il colpaccio

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juve, assalto a Chiesa | Disposti a tutto

Calciomercato, Stankovic torna di moda per la Samp

Dejan Stankovic ha vinto il campionato serbo nella scorsa stagione, ma sarebbe propenso a prendere in considerazione una grande opportunità in Serie A. Ora l’ex centrocampista di Inter e Lazio potrebbe pensare così di sbarcare nella massima serie italiana nel ruolo di allenatore per imporsi ad altissimi livelli.

Le prossime ore saranno decisive per conoscere il futuro di Roberto D’Aversa: serve una prova importante contro una Lazio davvero ferita nelle ultime uscite stagionali.