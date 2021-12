La Roma anticipa l’Inter: scambio più 20 milioni a gennaio

La Roma potrebbe giocare d’anticipo e mette sul piatto un’offerta da 20 milioni più lo scambio: Inter anticipata

Uno dei big match di giornata è quello tra Roma e Inter, dove José Mourinho ritroverà la sua Inter, con la quale nel 2010 ha messo a segno l’impresa di conquistare il triplete.

Nel frattempo il calciomercato invernale si avvicina e le due squadre potrebbero sfidarsi proprio per un obiettivo nel mirino di entrambe in Serie A. La società capitolina potrebbe cercare di anticipare i nerazzurri accelerando per l’obiettivo e proponendo uno scambio con conguaglio economico già a gennaio, che potrebbe tagliare fuori l’Inter.

La Roma anticipa l’Inter per Nandez: Diawara e non solo più 20 milioni

Da tempo Nahitan Nandez è finito nel mirino dell‘Inter e non solo. I nerazzurri nelle scorse sessioni di calciomercato sono infatti state spesso vicino al centrocampista del Cagliari, senza però riuscire mai a chiudere la trattativa. Questa volta però ad anticipare l’Inter potrebbe essere la Roma.

Infatti anche i giallorossi avrebbero messo nel mirino l’uruguaiano, che in questa stagione su 14 presenze non ha ancora trovato la via del gol. La Roma potrebbe così tentare il colpo già a gennaio mettendo sul piatto 20 milioni oltre al cartellino di Amadou Diawara e anche quello di un giovane. Così l’Inter sarebbe spiazzata e i giallorossi metterebbero a segno un grande colpo per il centrocampo.