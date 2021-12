Roma-Inter si gioca anche sul mercato: scambio più soldi in difesa

Roma e Inter oggi si affrontano allo Stadio Olimpico e in ballo potrebbe esserci anche un affare di calciomercato: scambio in difesa più soldi

Un ritorno al passato per José Mourinho, che ritrova la sua Inter ma da avversario. Infatti alle 18 Roma e Inter si affronteranno allo Stadio Olimpico in un big match che racchiuderà mille emozioni.

Oltre che in campo anche in chiave calciomercato le due squadre potrebbero mettere in piedi uno scambio importante in difesa. Oltre allo scambio anche un conguaglio economico sarebbe compreso nell’affare.

Affare Roma-Inter, scambio in difesa: Dumfries per arrivare a Mancini

Uno dei big match di giornata sarà quello tra Roma e Inter, che andrà in scena alle 18 allo Stadio Olimpico. Anche in chiave calciomercato tra le due squadre si potrebbe pensare a un affare che potrebbe portare a uno scambio tra due membri della difesa.

L’Inter infatti avrebbe messo nel mirino Gianluca Mancini, difensore di proprietà della Roma che da tempo mette in campo prestazioni importanti. Per arrivare al centrale ex Atalanta, l’Inter potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Denzel Dumfries, erede di Hakimi che continua a non convincere ma che per la fascia di Mourinho potrebbe fare comodo. Oltre all’olandese anche un conguaglio economico di almeno 10 milioni, visto che il difensore della Roma sarebbe valutato circa 30 milioni, mentre l’esterno nerazzurro intorno ai 20 milioni. Un discorso che in estate potrebbe infiammare il calciomercato.