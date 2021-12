Il Milan prova l’affare in casa Juve: la risposta provocatoria dei bianconeri

Il Milan bussa in casa della Juventus per cercare di porre rimedio, almeno parzialmente, all’assenza prolungata di Simon Kjaer

Una mazzata per il Milan l’infortunio di Simon Kjaer. Ieri il danese si è operato ai legamenti del ginocchio sinistro, si prevede uno stop di 6 mesi che lo mette del tutto fuori dai giochi per questa stagione. Ora i rossoneri dovranno ricorrere al calciomercato di gennaio per provare a colmare, almeno in parte, il vuoto tecnico lasciato dal 32enne che era peraltro fresco di rinnovo contrattuale fino a giugno 2024.

Si rincorrono già tanti nomi per quanto riguarda la sostituzione di Kjaer. Da Yerri Mina in uscita dall’Everton, a sua volta alle prese con guai fisici, passando per Luiz Felipe della Lazio in scadenza a giugno e nel mirino dei cugini dell’Inter fino a Bremer e Caldara, quest’ultimo di proprietà del club di Elliott ma adesso in prestito al Venezia. Ma chissà che il prescelto non possa essere un altro, nello specifico Daniele Rugani.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Calciomercato Juventus, da Pogba al… ‘Nuovo Pogba’: c’è anche il Milan

Il 27enne di Lucca è ai margini della Juventus di Max Allegri, come confermano le sole tre presenze, per un totale di appena 98′, collezionati in questa prima parte di stagione. Contratto fino al 2023 e stipendio di 2 milioni di euro netti, per il Milan può rappresentare insomma la perfetta ‘occasione’ low cost (l’idea potrebbe essere quella di un prestito fino al termine dell’annata) per rimpiazzare ad interim il suo leader. L’affare è però meno semplice di quanto si pensi. Già, perché la Juve non sembra affatto propensa a ‘regalare’ i propri giocatori, nemmeno i cosiddetti esuberi. Perdipiù a una diretta concorrente. Da Torino potrebbe quindi arrivare una risposta negativa, insieme magari a una alquanto provocatoria: nello specifico una proposta di scambio con Franck Kessie.

LEGGI ANCHE >>> Il Tottenham spaventa Pioli: assalto al gioiello rossonero

Calciomercato Milan, la Juve provoca: Rugani in cambio di Kessie

Come sanno anche i sassi, Kessie ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e difficilmente rinnoverà considerato che la sua richiesta da 7-8 milioni netti a stagione non potrà essere soddisfatta da Maldini e Massara. Lo scambio con Rugani permetterebbe al Milan di scongiurare l’addio a zero dell’ivoriano, corteggiatissimo da Tottenham e Paris Saint-Germain, tuttavia non crediamo che possa essere accettato. Dare via Kessie nel bel mezzo della stagione, per giunta in cambio di Rugani, sarebbe molto rischioso sul piano sportivo.

A.R.