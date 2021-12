Svolta Pirlo: nuova panchina e colpo dalla Juventus

Il club di Premier League potrebbe puntare su Andrea Pirlo e l’ex Juventus potrebbe strappare il centrocampista ai bianconeri

Sono mesi di studio e di analisi per Andrea Pirlo, che dopo la stagione di alti e bassi con la Juventus è in attesa di nuove chiamate per rimettersi in gioco. L’avventura in bianconero non è andata benissimo ma il rendimento negativo di queste settimane della ‘Vecchia Signora’ danno anche un valore diversi ai risultati della scorsa annata.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Dumfries non convince | Ipotesi scambio in Serie A

Calciomercato Juventus, Pirlo trova panchina: assalto a McKennie

Qualche interesse per Andrea Pirlo inizia a uscire e, secondo quanto riportato da ‘Express’, sulle sue tracce ci sarebbe anche l’Everton. Il club di Premier League starebbe pensando a cambiare panchina e l’ex Juventus è tra i cinque candidati per sedersi in panchina.

LEGGI ANCHE >>> La panchina traballa, pronto l’ex Inter per una chance in Serie A

Qualora dovesse essere Pirlo il nuovo tecnico dell’Everton, non si escludono colpi proprio dalla sua ex squadra visto che potrebbe richiedere giocatori che già conosce. Un nome può essere Weston McKennie, che ha avuto un grande rendimento la scorsa annata e per questo potrebbe tornare agli ordini del suo vecchio allenatore.

LEGGI ANCHE >>> Il Milan prova l’affare in casa Juve: la risposta provocatoria dei bianconeri

Anche in questa stagione McKennie è cresciuto col passare delle settimane ma nonostante ciò non è da escludere una possibile cessione nei prossimi mesi.