Calciomercato Inter, Dumfries non convince | Ipotesi scambio in Serie A

Il rendimento di Dumfries non convince l’Inter che è a caccia di un sostituto per la prossima sessione estiva potrebbe imbastire uno scambio

Le prestazioni di Denzel Dumfries non hanno ancora convinto la società nerazzurra. Il terzino olandese è arrivato in estate con l’ingrato compito di sostituire Achraf Hakimi. La sua partenze è stata positiva ma poi si è spento e ha perso alcune certezze.

Simone Inzaghi gli ha quasi sempre preferito Darmian sulla corsia di destra e adesso Dumfries deve dimostrare di meritare una squadra come l’Inter. L’olandese deve accelerare il suo percorso di adattamento al campionato italiano, se vuole conquistare la fiducia di società e allenatore. Qualora a fine anno la crescita di Dumfries non sarà concreta, i nerazzurri potrebbero anche pensare di cederlo per provare a prendere un altro esterno italiano in Serie A.

Calciomercato Inter, Dumfries delude: ipotesi Zappacosta

Uno degli obiettivi dell’Inter sulla corsia di destra è Davide Zappacosta. Il terzino ex Chelsea sta disputando un’ottima stagione sotto la gestione Gasperini, sostituendo alla perfezione l’assenza di Hateboer che, però, è appena rientrato dopo un lungo infortunio. Qualora l’olandese garantisse un buon rendimento e quindi un recupero convincente, la titolarità di Zappacosta sarebbe a forte rischio.

Di conseguenza l’Inter, qualora Dumfries disattendesse le attese, potrebbe pensare di puntare Zappacosta, proponendo uno scambio all’Atalanta con Roberto Gagliardini, centrocampista di sicura affidabilità per i nerazzurri ma allo stesso tempo un profilo sacrificabile.