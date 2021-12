Milan, intervento riuscito per Kjaer | UFFICIALE: stagione finita

L’intervento a cui si è sottoposto oggi il difensore del Milan, Simon Kjaer, è perfettamente riuscito: ufficiale, stagione finita per lui

Dall’immensa soddisfazione per il diciottesimo posto nella classifica del pallone d’oro al bruttissimo infortunio contro il Genoa. Questi i due avvenimenti più importanti nell’ultimo periodo per Simon Kjaer, che sarà costretto a stare lontano dai campi per un tempo lunghissimo, dopo la torsione innaturale del ginocchio sinistro in quel di Marassi.

Il centrale danese è stato costretto a sottoporsi in giornata ad un delicato intervento chirurgico presso la clinica La Madonnina, perfettamente riuscito. Per il pieno recupero, però, saranno necessari ben 6 mesi, il che significa stagione terminata. Batosta per Pioli, che dovrà fare a meno delle qualità e dell’esperienza di Kjaer per tutto il prosieguo del cammino.

Milan, il comunicato ufficiale su Kjaer

Di seguito il comunicato ufficiale del Milan: “AC Milan comunica che nella giornata odierna, Simon Kjaer è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la reinserzione del legamento collaterale mediale. L’intervento, effettuato presso la clinica La Madonnina, è perfettamente riuscito ed è stato eseguito dal Dr. Roberto Pozzoni con l’apporto dell’equipe del CTS (Centro di Traumatologia dello Sport) del Galeazzi alla presenza del Responsabile sanitario del Club, Stefano Mazzoni“.

Si legge infine: “Kjaer sta bene ed è motivato ad iniziare da subito il percorso riabilitativo. I tempi di recupero sono stimabili in 6 mesi“.