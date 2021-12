Calciomercato, l’asse taglia fuori la Juventus | Doppio sgarbo

La Juventus attende il Genoa per la sedicesima giornata di campionato. Sul mercato intanto, l’asse Parigi-Madrid potrebbe giocare un brutto scherzo alla ‘Vecchia Signora’

La Juventus è al lavoro in vista del sedicesimo turno di Serie A. I bianconeri affrontano il Genoa, reduce dal ko interno con il Milan. Per uno scherzo della sorte, i rossoneri giocheranno con la Salernitana, ultimo avversario degli uomini di Allegri. Quello di domenica sarà un match delicato per il tecnico toscano, chiamato ad interrompere il ritmo altalenante di inizio campionato.

LEGGI ANCHE >>>Niente bomber per Juventus e Inter: Rangnick soffia il colpaccio

La Juventus potrebbe inoltre approfittare delle sfide tra Roma e Inter e Napoli e Atalanta per recuperare terreno sulla zona Champions, attualmente lontana sette punti. Sul fronte mercato intanto, si lavora per rafforzare una rosa apparsa poco competitiva in alcuni settori, in particolare a centrocampo. Gli affari tra Real Madrid e Psg potrebbero però rovinare i piani della dirigenza bianconera per quanto riguarda i colpi Casemiro e Tchouaméni.

Calciomercato Juventus, si complicano gli affari Casemiro e Tchouaméni

Le cinque sconfitte nelle prime 15 giornate di Serie A , obbligano la Juventus a tuffarsi sul mercato. Cherubini e Nedved avevano individuato in Casemiro e Tchouaméni due possibili colpi per il centrocampo ma le trattative si starebbero complicando.

Sul brasiliano del Real Madrid ci sarebbe infatti un forte interesse del Psg. Il sostituto di Casemiro potrebbe essere proprio Tchouaméni del Monaco, tra i più talentuosi della Ligue 1. Le operazioni costringerebbero così la Juventus a virare su altri obiettivi.