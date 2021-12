Il Tottenham spaventa Pioli: assalto al gioiello rossonero

Il Milan rischia di perdere il suo talento, finito nel mirino del Tottenham: l’ex Juve Paratici programma l’assalto al rossonero

Manca meno di un mese alla sessione invernale di calciomercato ed i club italiani si stanno già preparando ad imbastire le trattative che, tra entrate ed uscite, modificheranno le rose da qui al termine della stagione. In tal senso, anche all’estero le big si muovono per non essere colti alla sprovvista: il Tottenham, da questo punto di vista, ha già messo nel mirino uno dei talenti più cristallini di scuola Milan. Gli occhi di Fabio Paratici, dunque, in casa Milan per l’anno prossimo.

L’ex CFO della Juventus ha intenzione di regalare a Conte diverse pedine, tra gennaio e giugno, per puntellare la rosa a disposizione del tecnico pugliese. Una prestazione, l’ennesima stavolta contro l’Empoli, da applausi, condita anche dal gol (il terzo in stagione) con la casacca del Torino. Tommaso Pobega sta vivendo un momento d’oro e le sue quotazioni sono in netta risalita, per quanto riguarda il futuro che potrebbe vederlo lontano dalla Serie A.

Milan, Pobega fa impazzire il Tottenham

È rimasto stregato il Tottenham, con Fabio Paratici pronto a bussare alla porta del Milan per vedere quante possibilità ci sono di regalare il talento ad Antonio Conte.

In questa stagione Pobega, in prestito dai rossoneri al Torino, ha già collezionato 12 presenze complessive e 907′ in campo.

Situazione dunque in divenire, con il Milan che dovrà dunque valutare quale sarà il futuro del suo talento: il Tottenham alla finestra.