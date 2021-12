Il Barcellona se lo prende, Guardiola si ‘consola’: addio Juventus

Il colpo del Barcellona può avvicinare la cessione di un big della Juventus: le mosse con la Premier League sullo sfondo

Il nuovo corso del Barcellona punta sui giovani per rinascere. Xavi ha le idee chiare sui talenti da far sbocciare con la maglia blaugrana e su quelli da portare al Camp Nou.

Tra quest’ultimi ce n’è uno che sembrerebbe vicino all’arrivo al Barça: si tratta di Ferran Torres per il quale si parla di un accordo tra la società catalana e il calciatore. Serve però il sì del Manchester City che deve rivedere al ribasso le sue pretese (circa 65 milioni di euro) per venire incontro ai blaugrana. Inoltre Guardiola ha bisogno di un sostituto all’altezza ed è per questo che sta guardando in casa Juventus. Come raccontato da Calciomercato.it, osservatori della Premier League erano presenti alla Stadium in occasione della gara con l’Atalanta. Tra gli osservati c’è anche Federico Chiesa.

LEGGI ANCHE >>> Il Real mette la freccia per Kessie, la Juventus fa ‘festa’

Calciomercato Juventus, il City punta Chiesa

Proprio Chiesa è uno dei papabili a prendere il posto di Ferran Torres al Manchester City. Come riportato sempre da Calciomercato.it, la Juventus non vorrebbe cedere l’esterno che è però in cima alla lista dei partenti per consentire al club di fare cassa e di valorizzare ulteriormente Dybala.

Guardiola ammira Federico Chiesa per il quale servono settanta milioni di euro. Una cifra che il City non avrebbe problemi a sborsare, soprattutto se dovesse andare a buon fine la cessione di Ferran Torres. La Premier League resta la meta più probabile in caso di addio a Torino dell’esterno della Nazionale. La Juventus si prepara, possibile assalto in arrivo.

D.B.