Calciomercato Juventus, colpo in attacco: scambio più cash, Inter superata

La Juventus vuole mettere a segno un colpo da urlo in attacco: il nome nuovo con scambio in Serie A, Inter beffata

Saranno settimane intense in casa Juventus per arrivare ad un colpo importante in attacco. Massimiliano Allegri potrebbe essere accontentato dalla dirigenza bianconera con un’idea dell’ultim’ora.

Così potrebbe tornare di moda nuovamente il profilo di Gianluca Scamacca, che ha iniziato alla grande la stagione con la maglia del Sassuolo: due gol da urlo contro Milan e Napoli proprio nelle ultime due giornate di campionato. Il club bianconero lo avevo già messo nel mirino in passato, ma ora il trasferimento potrebbe concretizzarsi. La sua valutazione si aggira intorno ai 25 milioni e così la dirigenza torinese potrebbe pensare ad uno scambio più soldi.

Calciomercato Juventus, Scamacca nel mirino: l’idea

Così la Juventus sarebbe sul punto di inserire anche il cartellino di Nicolò Fagioli, centrocampista di proprietà dei bianconeri, ed attualmente in forza alla Cremonese. In Serie B ha messo a segno finora due gol alla sua prima vera e propria esperienza da professionista dopo le presenze con la formazione Under23 e l’esordio in massima seria proprio con la Juventus. Il suo cartellino è valutato intorno ai 12 milioni di euro.

Una nuova idea suggestiva in vista dei prossimi mesi con la Juventus sempre molto attiva sul fronte calciomercato per rinforzare il reparto offensivo della compagine guidata da Massimiliano Allegri.