Calciomercato, Paratici e Conte 'aiutano' la Juve: colpo in saldo

Torna in campo domenica la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri ospiteranno il Genoa per dare continuità al successo di Salerno, e sono attesi da un filotto di gare sulla carta più semplici.

Il mese di dicembre sarà cruciale per la Juventus, dal campo e il caso plusvalenze al calciomercato. Sono infatti numerosi i bianconeri in discussione e sotto esame in vista di gennaio. Il reparto più in bilico è sempre il centrocampo e tra gli osservati speciali c’è anche Adrien Rabiot. Il francese ex PSG continua a non convincere ed è sulla lista dei cedibili.

Calciomercato Juve, affare con Paratici: tutti i dettagli

Rabiot è arrivato a Torino a parametro zero dal PSG sotto la guida Paratici. Il suo impatto in bianconero è stato ben al di sotto le aspettative e anche il classe 1995 è ora in bilico. Il centrocampista francese ha mercato in Premier League ed è stato già accostato al Newcastle. Non è da escludere però nemmeno l’ipotesi Tottenham: Paratici ha portato Rabiot a Torino e potrebbe riaverlo con sé a prezzo di ‘saldo’. Arrivato a costo zero, il giocatore è attualmente valutato almeno 20 milioni di euro. Tuttavia, la società bianconera potrebbe anche dare il via libera alla sua cessione per 10-12 milioni, liberando un posto a centrocampo e il pesante ingaggio del calciatore. Staremo a vedere.