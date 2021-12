Addio inevitabile e ritorno in Serie A: è Roma-Inter anche sul calciomercato

Calciomercato, un calciatore non rientra nei piani del nuovo tecnico e l’addio al proprio club è inevitabile: duello Roma-Inter e non solo

Sarà un sabato di Serie A a dir poco scoppiettante quello della sedicesima giornata di campionato. Alle 18:00 telecamere accese allo Stadio Olimpico, con l’elettrizzante sfida tra Roma e Inter. Subito dopo, invece, toccherà a Napoli e Atalanta, con quest’ultima in grandissima forma e molto pericolosa anche in ottica scudetto.

Il big match della capitale incuriosisce molto soprattutto per gli interpreti che lo caratterizzeranno. Mourinho e Dzeko saranno i due grandi ex e lotteranno contro il proprio importantissimo passato. La gara è molto significativa, tant’è che lo Special One ha preferito addirittura non parlare in conferenza stampa alla vigilia. Saranno 90 minuti di fuoco, ma le due compagini pare siano pronte a darsi battaglia anche sul calciomercato insieme ad un altro club italiano.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, colpo in attacco: scambio più cash, Inter superata

Calciomercato, addio inevitabile: sfida tra Roma, Inter e non solo

Stando a quanto riferisce il portale spagnolo ‘Fichajes.net’, Xavi avrebbe deciso definitivamente di non puntare su uno dei suoi elementi in futuro. Stiamo parlando di Neto, portiere ex Juventus che sembra ormai destinato a lasciare il Barcellona la prossima estate.

LEGGI ANCHE>>> La Juventus ‘inguaia’ Inzaghi: il top club scippa l’Inter

Il brasiliano, classe ’89’, potrebbe tornare in Serie A (valutazione sui 6-7 milioni di euro), dove aumentano gli interessi nei suoi confronti. L’Inter lo tiene d’occhio, visto che Handanovic – a meno di sorprese – non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno. Mourinho potrebbe tentare l’assalto per regalarsi un secondo più pronto e affidabile rispetto a Fuzato. Non solo giallorossi e nerazzurri però, sull’estremo difensore ci sarebbe anche la Lazio di Sarri, con Strakosha ai margini del progetto. Vedremo chi la spunterà.