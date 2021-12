Calciomercato Inter, addio inevitabile | Pronta la risoluzione

L’addio è ormai inevitabile: l’Inter ha già programmato la risoluzione contrattuale entro fine anno

Quasi sicuramente la storia tra l’Inter e Christian Eriksen è destinata a finire. Non c’è ancora una data certa ma con ogni probabilità il tutto si concluderà entro la fine dell’anno.

Il primo passo sarà fatto la settimana prossima, quando è atteso il parere dei medici italiani sull’idoneità sportiva, il cui esito appare ormai scontato. A gennaio Eriksen rescinderà il suo accordo, in piena sintonia con il club nerazzurro, che gli è stato sempre vicino in questi mesi complicati. Il centrocampista danese è tornato ad allenarsi a ritmi blandi in Danimarca con l’Odense ma in Italia non è gli è permesso svolgere l’attività agonistica, neppure con il defibrillatore cardiaco.

Inter, Eriksen verso la risoluzione del contratto

L’Inter avranno a bilancio una perdita di circa 15 milioni di euro dalla rescissione di Eriksen ma risparmieranno circa 10 milioni di euro lordi a stagione di ingaggio. Tutti hanno sperato di rivederlo nel nostro campionato ma purtroppo non sarà possibile e l’Inter ha già pianificato un futuro senza di lui.