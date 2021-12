La Juventus ‘inguaia’ Inzaghi: il top club scippa l’Inter

L’Inter rischia di perdere il suo big durante il prossimo calciomercato estivo: dipende dalla Juventus

Un duello a distanza, in Serie A, che sta vedendo chiaramente ‘vincere’ l’Inter campione d’Italia. Situazioni di classifica differenti quelle tra la Juventus ed i nerazzurri che, per il futuro, rischiano di vedersi allontanare un gioiello nelle prossime sessioni di calciomercato. In tal senso, il Manchester United è sempre vigile su una delle stelle a disposizione di Massimiliano Allegri, per il 2022: Matthijs de Ligt. Il forte centrale olandese è uno dei primissimi nomi sulla lista di Rangnick e dei vertici dei ‘Red Devils’ ma la ‘Vecchia Signora’ potrebbe fare muro e blindare l’ex capitano dell’Ajax.

Una situazione paradossale che può, a sorpresa, sfavorire proprio l’Inter. L’eventuale muro che la Juve potrebbe alzare per l’addio di de Ligt (arrivato nell’estate 2019 a Torino per 75 milioni di euro) apre ad uno scenario dal sapore di beffa per i campioni d’Italia. Il Manchester United, se sfumasse definitivamente la pista che porta al centrale bianconero, tornerebbe a guardare in casa Inter.

Inter, lo United sul pilastro di Inzaghi

Il nome caldo all’Old Trafford potrebbe essere quello di Stefan de Vrij, ancora lontano dal rinnovo con l’Inter ed in scadenza il 30 giugno 2023 con la ‘Beneamata’.

Il difensore ex Lazio, nel mirino anche del Chelsea, piace ai piani alti dello United e, ad un anno dalla fine del contratto con l’Inter, potrebbe salutare Milano per 20-25 milioni di euro.

Allegri potrebbe sorridere, dunque, Inzaghi molto meno: la minaccia dei ‘Red Devils’ incombe sulla Serie A.