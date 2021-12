Tifosi entusiasti, Mancini ora sorride: “E’ la carta segreta per il Mondiale”

Un momento d’oro ed il grande sostegno dei tifosi che spingono per vedere il talento protagonista con la maglia della Nazionale

5 reti in 15 presenze, un gol ogni 117′ ed una serie di prestazioni, nelle ultime settimane, che stanno attirando le attenzioni di tifosi e addetti ai lavori su Gianluca Scamacca. Il bomber sta brillando agli ordini di Dionisi ed il bomber non intende fermarsi. Scamacca è andato a segno nelle ultime 3 giornate, contro Cagliari, Milan e Napoli. Una candidatura inevitabile, quella di Scamacca, per il prossimo Mondiale che si terrà in Qatar l’anno prossimo.

Con un attacco che stenta ad ingranare, Immobile e Belotti potrebbero quindi vedere un nuovo concorrente per il ruolo di centravanti tra dodici mesi. Ed in vista degli spareggi, il talento del Sassuolo può far comodo a Roberto Mancini. “Tre mesi di Scamacca così e a marzo Mancini ha la sua carta segreta da giocare“, si legge su Twitter.

Italia, i tifosi pazzi per Scamacca: le reazioni social

“Credo non ci siano più dubbi su chi sia la punta per Roberto Mancini, vero?”, fa eco un altro tifoso che dunque dà per scontata la presenza della punta ex Genoa in maglia azzurra nei prossimi mesi.

“Scamacca portaci in Qatar” fino a “Certezza del mercoledì sera: Scamacca gasa, portatelo in Nazionale“. Un sostegno, dunque, totale per la punta romana che potrebbe vivere un 2022 da assoluto protagonista.

Ecco alcuni messaggi su Twitter sul momento d’oro vissuto dall’attaccante del Sassuolo:

Tre mesi di #Scamacca così e a marzo #Mancini ha la sua carta segreta da giocare 🇮🇹 — Giovanni Capuano (@capuanogio) December 2, 2021

#Scamacca mostruoso. Il #Sassuolo ha fatto benissimo a puntare su di lui. — Andrew tactics (@AndrewTactics) December 2, 2021

Credo non ci siano più dubbi su chi sia la punta per @robymancio vero? #Scamacca — andrea (@Andre_Borioli) December 2, 2021

Certezza del mercoledì sera:

Scamacca gasa portatelo in nazionale #SassuoloNapoli #Scamacca — resmogol (@resmogol1) December 1, 2021