Applausi per Inzaghi: “Con lui è tornato di livello mondiale”

Simone Inzaghi ha ereditato da Antonio Conte una squadra di livello assoluto, aggiungendo così le sue idee: l’elogio

L’Inter non vuole fermarsi ora sul più bello. La compagine nerazzurra continua a macinare punti in classifica dopo un inizio non troppo esaltante. Simone Inzaghi vuole essere protagonista anche in campo europeo con la qualificazione al prossimo turno in Champions League.

La compagine nerazzurra sembra gioca a memoria e così il giornalista, Furio Focolari, ha svelato ai microfoni di Radio Radio elogiando, in maniera particolare, il laterale croato: “L’Inter fa paura, non ne sbaglia più una. Perisic con Inzaghi è tornato ad essere un giocatore di livello Mondiale. E anche chi subentra, fa bene: è la squadra del momento”.

Inter, Inzaghi pronto per altri successi nerazzurri

L’Inter vuole lottare fino alla fine per lo Scudetto dopo il trionfo dello scorso anno con Conte alla guida dei nerazzurri. Un nuovo progetto entusiasmante messo su nonostante le cessioni eccellenti di Hakimi e Lukaku, due tra i protagonisti indiscussi del successo del club milanese.

Perisic è l’uomo in più della formazione nerazzurra collezioando prestazioni da urlo in questo primo scorcio di stagione. Il laterale croato è pronto per un nuovo progetto entusiasmante in caso di mancato rinnovo con il club milanese: il suo contratto è in scadenza nel giugno 2022. Il suo futuro potrebbe essere anche altrove.