Sconfitta indigesta, salta la panchina: in lizza Gattuso

Rino Gattuso non vede l’ora di tornare protagonista su una panchina ambita dopo l’esonero al Napoli: può arrivare in Premier

Ancora una sconfitta amara per Rafa Benitez alla guida dell’Everton: nel derby contro il Liverpool la compagine inglese ha concesso 4 reti agli uomini di Klopp. Ora il suo futuro è in bilico.

Come svelato dal portale “liverpoolecho” Paddy Power, la celebre società di scommesse, sta iniziando a pagare le quote per l’eventuale esonero di Rafa Benitez dall’Everton dopo la sconfitta per 4-1 nel Merseyside Derby. Al momento i Toffees si trovano al 14esimo posto in classifica in Premier League e non vincono una partita dal trionfo per due a zero contro il Norwich City a settembre.

Benitez verso l’esonero, pazza idea Gattuso

Otto sfide senza trovare i tre punti per poi collezionare una pesante sconfitta nel derby contro il Liverpool: ora la dirigenza potrebbe cambiare guida tecnica con la suggestine che arriverebbe proprio dall’Italia. Rino Gattuso, dopo l’esonero al Napoli, non ha trovato ancora un progetto entusiasmante nonostante sia stato accostato continuamente vicino alle big d’Europa. Nelle prossime ore tutto può cambiare con Benitez sempre più vicino all’esonero dopo settimane deludente alla guida dell’Everton.

Rino Gattuso, che è stato anche avvistato a San Siro per le gare casalinghe del Milan, vuole iniziare una nuova avventura anche in Premier League. Per qualche giorno è stato alla Fiorentina, ma poi subito il patron Commisso ha cambiato idea praticamente puntando tutto su Vincenzo Italiano, artefice del capolavoro viola fino a questo momento della stagione.