Scaricato da Conte: niente Serie A, ma il Milan ringrazia

La scelta di Conte può favorire il Milan: addio al Tottenham e via libera per il colpo in attacco dei rossoneri, l’intreccio

L’arrivo di Conte al Tottenham ha impresso una svolta anche per il calciomercato degli ‘Spurs’. L’ex tecnico dell’Inter sta valutando la rosa a sua disposizione per vedere chi sacrificare e quali ruoli, invece, coprire con nuovi acquisti.

Nei primi rientra Steven Bergwijn, esterno olandese, che il manager salentino non vede di buon occhio nel suo schema tattico. Una situazione che potrebbe portare al suo addio a Londra già a gennaio: si è parlato di un possibile interessamento dalla Serie A, ad esempio il Milan, ma il suo destino potrebbe essere all’Ajax. Proprio il suo approdo ai Lancieri però potrebbe favorire i rossoneri, in un intreccio di mercato che vedrebbe Pioli ricevere un rinforzo in avanti.

Calciomercato Milan, Bergwijn libera Neres

L’Ajax, infatti, potrebbe completare l’acquisto di Bergwijn soltanto nel caso in cui riuscisse a cedere David Neres. Il brasiliano, 24 anni, è in scadenza di contratto nel 2023 e, senza rinnovo, questa è l’ultima occasione utile da parte del club di Amsterdam per monetizzare dalla sua cessione.

Ne potrebbe così approfittare il Milan che cerca un rinforzo proprio nel suo ruolo, soprattutto se Castillejo dovesse andare via. Il brasiliano rappresenterebbe un innesto di qualità, con esperienza anche internazionale, e a costo non eccessivo vista la scadenza del contratto tra un anno. Una serie di caratteristiche che rendono il suo profilo appetibile ed in sintonia con la linea societaria rossonera. E l’assist vincente potrebbe essere proprio dell’ex Inter Conte.

