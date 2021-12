Mourinho, clamoroso sfogo: “Fossi in lui penserei di lasciare la Serie A”

Non si placa la polemica a distanza tra José Mourinho e la classe arbitrale: stavolta lo Special One ha preso le difese di un giocatore a suo dire non tutelato

Le dichiarazioni di José Mourinho raramente sono banali. L’istrionico tecnico lusitano riesce sempre a far parlare di sè con battute al veleno, accuse velate o provocazioni ben circostanziate. Lo Special One ha mantenuto intatta la sua fama di catalizzatore di attenzioni anche nel dopo gara di Bologna, davanti ai microfoni prima di DAZN e poi dei giornalisti in conferenza stampa.

“Andiamo tutti a casa velocemente e dobbiamo andarci di fretta, per l’Inter dobbiamo letteralmente inventarci la formazione”, ha esordito a DAZN il lusitano”. “Meno male che ho cambiato presto Mancini, altrimenti avrebbe preso un giallo anche lui… Complimenti al Bologna e a Mihajlovic, hanno lottato e preso 3 punti. Ma complimenti anche ai miei, ancora una volta hanno dato tutto, contro tutto e tutti”.

Mourinho, lo strappo sull’argomento Zaniolo

Dopo aver polemicamente abbandonato lo studio senza rispondere alle domande dei giornalisti in studio, Mourinho ha rincarato la dose nella successiva conferenza stampa, dove se possibile ha espresso in modo ancor più chiaro il suo pensiero: “Come ho già detto prima, parlo andando contro i miei interessi: se fossi in Zaniolo, inizierei a pensare seriamente alla possibilità di non restare a lungo in Serie A. Sta diventando impossibile per lui, si sente chiaramente in tutti gli atteggiamenti che hanno nei suoi confronti. Sto male per lui, è veramente una situazione difficile”, ha incalzato il tecnico. “Riguardo il mio cartellino giallo, il signor Pairetto mi ha lasciato parlare con lui a fine partita e siccome ha avuto questo atteggiamento nei miei confronti, preferisco non fare alcun commento al riguardo. Tutto quello che dovevo dire l’ho detto a lui”, ha concluso il portoghese.