Ha stregato Pioli: Milan, assalto a gennaio per il nuovo bomber

Milan alla ricerca di un nuovo attaccante per il presente e soprattutto futuro del club: possibile assalto in Serie A già a gennaio

Il Milan di Pioli cade ancora in campionato, incassando la seconda sconfitta consecutiva dopo la trasferta di Firenze.

Dopo le fatiche della Champions League e il grande successo di Madrid, contro l’Atletico di Simeone, la squadra rossonera è stata meritatamente battuta dal Sassuolo di Dionisi. Uno dei grandi protagonisti in casa neroverde è stato Gianluca Scamacca, già obiettivo di calciomercato della dirigenza del Milan e osservato speciale nel match di ‘San Siro’. L’attaccante ha firmato il momentaneo 1-1 con un super destro da fuori e propiziato l’autorete di Kjaer. Maldini e Massara avranno sicuramente preso nota: possibile assalto già a gennaio. Ecco tutti i dettagli.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO Cucchi: “Scudetto, la Juve può rimontare. Su Vlahovic, Kessie e Insigne…”

Calciomercato Milan, nuovo assalto a Scamacca: cifre e dettagli

Pellegri è ancora un oggetto misterioso, Giroud salterà le prossime partite per infortunio e Pioli può al momento contare solo su Zlatan Ibrahimovic nel ruolo di prima punta. La dirigenza rossonera potrebbe così anticipare l’assalto a Gianluca Scamacca. Il Sassuolo, come noto, non fa sconti e rinuncerà al centravanti solo di fronte ad un’offerta ritenuta adeguata, da almeno 20-25 milioni di euro. Il Milan potrebbe così mettere sul piatto il cartellino di Castillejo (valutato circa 5 milioni di euro), per l’eventuale post Berardi, con l’aggiunta di un conguaglio economico di circa 15-20 milioni. Un importante investimento per il presente e soprattutto futuro dell’attacco rossonero. Staremo a vedere.