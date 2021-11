Addio al big, la Juventus ci prova | Due gioielli a Torino

La dirigenza bianconera è già al lavoro per pianificare con attenzione la prossima stagione: non si esclude una partenza eccellente in cambio di un doppio acquisto

La stagione della Juventus si sta configurando come una sorta di calvario. Nemmeno il tempo di rialzare la testa in campionato, che subito l’undici bianocnero ha dovuto subire l’ennesima battuta d’arresto. Vieppiù sanguinosa considerando che il match contro l’Atalanta era uno scontro diretto che avrebbe dovuto consentire alla Juve di recuperare terreno in classifica. Macché.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, nuova tegola per Allegri | UFFICIALE: torna nel 2022

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

I sogni di gloria in campionato possono anche essere accantonati, come in un certo qual senso ha confermato lo stesso Allegri nel post-partita. Ecco allora che la dirigenza starebbe pensando a qualche cessione eccellente pur di rivoluzionare la squadra con l’immissione di giovani talenti in grado di portare aria nuova. E quella mentalità vincente che sembra improvvisamente smarrita.

Juventus, addio de Ligt: proposto scambio al Chelsea

Si fa largo un’ipotesi clamorosa, circolata nelle ultime ore: la Juve avrebbe aperto alla cessione di De Ligt al Chelsea. Il club londinese, consapevole di dover sostituire Antonio Rüdiger che non pare intenzionato a rinnovare il contratto, avrebbe pianificato l’acquisto del giovane difensore olandese. La società bianconera avrebbe però fatto una richiesta precisa alla dirigenza Blues: i cartellini di due tra i migliori giovani a disposizione di Tuchel.



LEGGI ANCHE >>> Decisione a sorpresa, ecco il via libera: Allegri esulta

Si tratta di Mason Mount e Reece James, due dei ragazzi terribili già ammirati da vicino nell’utima rovinosa sconfitta bianconera a Stamford Bridge. La volontà di Abramovic è quella di costruire un super team composto dai migliori giocatori del mondo: nella sua considerazione De Ligt rientra tra questi, per quanto ancora abbia degli evidenti margini di miglioramento. Mount e James nella Juve andrebbero a colmare delle lacune tecniche in zone nevralgiche del campo, garantendo ad Allegri quella freschezza e quella mentalità vincente di cui si hanno bisogno come il pane.

A.C.