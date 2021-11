Italia, sorteggio playoff Mondiali 2022: le avversarie da evitare

L’Italia scoprirà le avversarie sulla strada dei Mondiali: i pericoli da evitare nel sorteggio per i playoff che ci saranno oggi

L’Italia conoscerà questo pomeriggio le avversarie sulla strada dei Mondiali: si terra in Svizzera il sorteggio dei playoff in programma a fine marzo. Un momento importante per gli azzurri che non sono riusciti ad arrivare al primo posto nel girone.

Ora Mancini spera di non imbattersi in avversari importanti, fermo restando che nessuna delle altre undici nazionali nell’urna di Nyon rappresenta un ostacolo insormontabile per i campioni d’Europa. Certo qualche insidia c’è: in semifinale è da evitare la Polonia di Lewandowski che rappresenta sempre un cliente non facile. Per la finale, invece, lo spauracchio è rappresentato dal Portogallo di Cristiano Ronaldo. Ma quali sono le altre possibili avversarie? In semifinale, oltre alla Polonia, l’Italia potrebbe pescare una tra Austria, Repubblica Ceca, Macedonia del Nord, Turchia e Ucraina. Le altre teste di serie sono invece Russia, Scozia, Svezia e Galles.

Sorteggio Playoff Mondiali: le insidie per l’Italia | Il regolamento

Le dodici squadre che si giocheranno gli ultimi tre posti europei per il Mondiale 2022 sono state divise in due fasce: teste di serie e non teste di serie. Durante il sorteggio si procederà con l’accoppiamento nelle sei semifinali che poi saranno a loro volta distribuite in tre percorsi con le vincenti dello stesso percorso che si contenderanno il pass per il Qatar nella finale.

Teste di serie: Italia, Portogallo, Russia, Scozia, Svezia, Galles

Non teste di serie: Austria, Repubblica Ceca, Macedonia del Nord, Polonia, Turchia, Ucraina

Percorsi: Semifinale 1-Semifinale 2; Semifinale 3-Semifinale 4; Semifinale 5-Semifinale 6.

Le semifinali si giocheranno sul campo della Nazionale testa di serie, mentre per la finale si procederà al sorteggio. Le gare sono in programma il 24-25 e il 27-28 marzo