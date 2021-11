La Juventus ha nel mirino due centrocampisti: Frenkie de Jong e Paul Pogba che potrebbero essere invischiati in un affare di calciomercato che escluderebbe i bianconeri



La Juventus di Massimiliano Allegri, dopo aver centrato la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League già alla quarta giornata della fase a gironi, ma contro il Chelsea, martedì sera, è arrivata una sconfitta molto pesante, addirittura per 4-0.

La Vecchia Signora non ha avuto una grande reazione contro i Blues a Stamford Bridge e i problemi restano sempre gli stessi, a partire dal centrocampo dove Massimiliano Allegri non sembra avere a disposizione il materiale umano giusto per riusicire a dare qualità, oltre che quantità, alla mediana.

Sono molti gli obiettivi in sede di calciomercato per la Juventus, alcuni sono dei sogni, due in particolare: Frenkie de Jong e Paul Pogba. Il primo, in forza al Barcellona, potrebbe lasciare il Camp Nou mentre il secondo, al Manchester United, è in scadenza di contratto e non sembra intenzionato a rinnovare il suo contratto con i Red Devils, che ora punteranno su Ralf Rangnick, vecchio pallino del Milan prima della conferma di Stefano Pioli.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juve, il possibile colpo dal Manchester City di Guardiola

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, de Jong e Pogba: affare clamoroso

In quest’ottica, la Juventus potrebbe essere beffata proprio dal Barcellona e dal Manchester United che potrebbero imbastire un affare in vista del calciomercato di gennaio che porterebbe il giocatore olandese all’Old Trafford e Pogba, che è in scadenza, al Camp Nou insieme ad una cifra vicina ai 45 milioni di sterline, circa 53 milioni di euro. Numeri importanti, soprattutto a gennaio, che potrebbero escludere la Juventus e costringerla a dover rinunciare due grandi obiettivi per il futuro.