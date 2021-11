Che attacco ad Allegri: “Così prende in giro i tifosi”

La Juventus è reduce dal pesante ko contro il Chelsea e non mancano le critiche all’allenatore Massimiliano Allegri

È un periodo davvero complicato quello che sta vivendo la Juventus, che ha collezionato diversi passi falsi e non ha ancora ritrovato le certezze del passato. Martedì è arrivato un ko pesante contro il Chelsea per ben 4-0 e il lavoro di Massimiliano Allegri non ha portato ancora i frutti sperati.

Juventus, critiche per Allegri: “La squadra non ha visto palla”

Roberto Bonfiglio, opinionista, ha parlato dei bianconeri ai microfoni di ‘Top Planet’ e ha commentato così l’operato dell’allenatore livornese: “Allegri non pensava di trovarsi una Juventus di questo tipo, ma non ha studiato il Chelsea. Se ti presenti con quattro mediani a centrocampo, non puoi neanche creare un’azione da gol”.

Le idee di Allegri: “Prima di fare gioco, tende a distruggerlo. E i giocatori non sono all’altezza di questa squadra. Nel primo tempo, la Juve non ha visto palla, come si fa a dire di aver fatto una buona prima frazione di gioco? Così prendi per i fondelli anche i tifosi”.

I risultati non vanno a favore dei bianconeri e quindi aumentano anche le critiche per il tecnico Massimiliano Allegri.