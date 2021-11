Clamoroso Mancini, la big lo vuole in panchina: la risposta

Roberto Mancini non vede l’ora di disputare i play off con la Nazionale italiana a marzo, ma è arrivata una super proposta: la verità

L’Italia è aggravata ad un filo in vista della qualificazione al prossimo Mondiale in programma in Qatar. Tutto sarà più chiaro con i play off che si disputeranno a marzo con la Nazionale, vogliosa di riscatto dopo il doppio pareggio nel girone contro Svizzera e Irlanda del Nord.

Lo stesso selezionatore italiano è stato criticato anche per qualche scelta di formazione, ma i conti si faranno tra qualche mese. Come svelato dal giornalista della Bild, Christian Falk, Roberto Mancini sarebbe stato contattato dal Manchester United per diventare il nuovo manager. Subito la sua risposta è stata negativa visto che il suo obiettivo è quello di essere protagonista alla guida dell’Italia al Mondiale dopo il trionfo agli Europei.

Mancini, la voglia di Mondiale

L’obiettivo di Mancini resta quello della qualificazione al prossimo Mondiale in Qatar dopo aver sprecato la prova del nove contro la Svizzera con il rigore sbagliato da Jorginho. A marzo l’Italia sarà pronta per una nuova sfida entusiasmante.

Lo stesso centrocampista del PSG, Marco Verratti, ha svelato che non vede l’ora di difendere i colori azzurri in vista dei play off: ci pensa già da ora tutti i giorni. Con Mancini saldo in panchina.