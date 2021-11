Svolta Juventus, Milinkovic ha deciso: si chiude a 60 milioni

Calciomercato, arriva la svolta per la Juventus, Milinkovic-Savic ha preso la decisione per il futuro: l’affare si chiude a 60 milioni

È stata una lunga e buia notte quella vissuta dai tifosi della Juventus. D’altronde, come potrebbe essere altrimenti dopo aver assistito all’inglorioso crollo degli uomini di Allegri contro i campioni d’Europa in carica. Il Chelsea ha letteralmente asfaltato la ‘Vecchia Signora’ con un sonoro 4-0.

La festa è cominiciata con Chalobah nel primo tempo e ha raggiunto il culmine nel giro di tre minuti nella seconda frazione di gioco grazie ai gol di James e Hudson-Odoi. Nel finale è arrivato anche il tap-in vincente di Werner a far sprofondare ulteriormente gli ospiti. Chiaramente il valore dell’avversario è di quelli che fanno spavento e tra l’altro veniva da un periodo d’oro. Ma era inevitabile e legittimo aspettarsi di più da una squadra con valori importanti che era stata capace di battere gli stessi avversari all’andata, considerando anche l’assenza pesante di Lukaku per i padroni di casa.

Ora il primo posto nel girone è compromesso, dettaglio che potrebbe complicare non poco il cammino in Champions. Stavolta, però, le brutte notizie arrivano anche sul fronte calciomercato. I piemontesi seguono da tempo Milinkovic-Savic, sogno per la mediana. Il calciatore serbo sembra avere altri piani in mente.

Calciomercato Juventus, svolta Milinkovic: affare da 60 milioni

Stando a quanto riferisce ‘Elnacional.cat’, Milinkovic avrebbe le idee chiare per il proprio futuro. Consapevole del forte interesse della Juventus, il ‘Sergente’ preferirebbe approdare al Real Madrid. Anche i ‘Blancos’ sono sulle sue tracce da diversi anni e nel 2018 provarono a strapparlo alla Lazio con una cifra monstre di 150 milioni di euro.

Ora la situazione è cambiata e il patron Lotito pare si accontenterebbe anche di 60 milioni per cedere il suo top player. Di recente, il procuratore di Milinkovic – Mateja Kezman – ha parlato molto chiaramente: “Sergej è un giocatore da grande club e sono sicuro che presto sarà il momento di vivere una nuova avventura e nuovi sogni”. Questa avventura, a quanto pare, non sarà alla Juventus.