Calciomercato Juventus, doppio colpo dalla Premier: la pazza idea

La Juventus continua a lavorare attivamente sul fronte calciomercato per arrivare a colpi da urlo in vista della prossima stagione.

Possibile doppia beffa per la Juventus che vuole incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. La dirigenza bianconera è già al lavoro per il futuro arrivando così ad obiettivi di primo livello, ma non sembra così facile.

Il Newcastle, però, potrebbe soffiare ai bianconeri due obiettivi di mercato come Donny van de Beek e Jesse Lingard. Come riportato dal portale “TeamTalk” i due giocatori sono pronti a dire addio al Manchester United dopo alcuni mesi vissuti in chiaroscuro sotto la gestione Solskjaer, che è stato esonerato dai Red Devils proprio poche ore fa. Nonostante l’allontamento dell’allenatore norvegese, i due calciatori vorrebbero andare via per una nuova avventura entusiasmante per il prosieguo della loro carriera.

Calciomercato Juventus, nuovi obiettivi per i bianconeri

La valutazione del centrocampista olandese, ex Ajax, si aggira intorno ai 25 milioni di euro, mentre l’inglese potrebbe partire per una commissione di soltanto 10 milioni. La Juventus dovrebbe così virare su altri obiettivi di calciomercato in vista del futuro per rinforzare il centrocampo a disposizione di Allegri.

