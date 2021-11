Rinnovo sempre più in dubbio, la Juventus assapora il colpo gratis

Il calciomercato bianconero più vicino alla svolta per la corsa al top player: rinnovo più lontano, la Juventus ci prova

Un turno di campionato decisamente favorevole quello che ha visto la Juventus di Allegri guadagnare tre punti sia sul Milan che sul Napoli, ancora al vertice della Serie A. I bianconeri proseguono nella scalata e guardano con attenzione a quelle che, nel 2022, potrebbero essere le operazioni di calciomercato atte a rinforzare pesantemente la rosa allenata da Massimiliano Allegri. In tal senso, dalla Spagna, arrivano novità incoraggianti per uno dei colpi ventilati, ormai da mesi, per la ‘Vecchia Signora’.

Il Barcellona ci sta provando in tutti i modi a trattenere Ousmane Dembele, in scadenza il 30 giugno 2022 con il club di Joan Laporta. L’esterno, fermo da tempo per infortunio ma pronto a rientrare, sembrerebbe sempre più lontano dal rinnovo con la società catalana. ‘Mundo Deportivo’ sostiene come i contatti siano stati avviati da tempo con Sissoko, agente dell’ex Borussia Dortmund, per tentare di non perdere a zero Dembele nel 2022.

Juventus, colpo da Barcellona: il punto su Dembele

Un tentativo che, tuttavia, parrebbe destinato ad essere vano in quanto proprio l’agente di Dembele sta parlando con diversi top club europei (si parla anche dello United), nonostante da Barcellona filtri la volontà del ragazzo di prolungare e rimanere alla corte di Xavi.

Ecco dunque che la Juventus potrebbe approfittarne già dal prossimo gennaio per cercare un accordo per il talentuoso esterno da regalare ad Allegri l’anno prossimo. Un colpo assaporato da tempo, in quel di Torino.

I bianconeri avevano già sondato con decisione il terreno nei mesi scorsi. Ogni giorno che passa, Dembele è sempre più lontano dalla società di Laporta.