Milan a caccia di rinforzi: spunta l’ipotesi low cost in Serie A

Calciomercato, Il Milan è attivo sul calciomercato e cerca possibili occasioni per rinforzare la rosa: nuova ipotesi low cost in Serie A

Il Milan è sempre attivo in ambito di calciomercato. L’inizio dio stagione dei rossoneri è stato senza dubbio positivo nel complesso. Il ritorno in Champions ha deluso, ma in campionato gli uomini di Pioli si sono avvicinati alla perfezione e si candidano di diritto alla conquista dello scudetto.

Nonostante le dolorosi perdite di Donnarumma e Calhanoglu a parametro zero in estate, la società ha lavorato bene allungando la rosa, mantenendola altamente competitiva. I risultati stanno dando ragione, ma servirà intervenire ulteriormente per mettere a segno altri acquisti. Samu Castillejo è destinato a dire addio nei prossimi mesi e sarà necessario trovare un sostituto dello spagnolo. A tal proposito, spunta una nuova ipotesi a prezzo accessibile in Serie A.

Calciomercato Milan, occasione in Serie A per il post Castillejo

Stiamo parlando di Riccardo Sottil, esterno d’attacco in forza alla Fiorentina. Si tratta di un profilo giovane (22 anni) e il suo agente, Giuseppe Riso, ha ottimi rapporti con il Milan. Il costo si aggirerebbe sui 12-15 milioni di euro, perciò rappresenterebbe un’aggiunta di qualità senza eccessivi sforzi economici. Riflessioni in corso.