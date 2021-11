Calciomercato Juventus, può perderlo a zero: colpo in attacco

La Juventus è sempre alla ricerca di un valido attaccante: così il club bianconero è al lavoro per un colpo anche a zero

La dirigenza della Juventus vuole puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. L’allenatore bianconero ha già comunicato alla società le sue richieste in vista dei prossimi mesi per innalzare il livello tecnico della formazione.

E così nel mirino ci potrebbe essere sempre l’attaccante francese del Barcellona, Ousmane Dembele, che sarebbe arrivato ancora una volta tardi all’allenamento facendo infuriare il neo allenatore Xavi. Come svelato dal programma ‘Onze’ de ‘Esport 3’, il giocatore pensava che l’orario d’allenamento fosse più tardi e così avrebbe ricevuto una nuova multa dopo quella della settimana scorsa. Il suo contratto è in scadenza nel prossimo giugno: così potrebbe esserci anche l’idea di cessione a gennaio con qualche scambio inserito nella trattativa con il Barcellona che non vorrebbe perderlo a zero.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, Inzaghi ha scelto il colpo dal grande ex!

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Calciomercato Juventus, Dembele idea per il futuro

Così la Juventus potrebbe rinforzare il reparto offensivo proprio con il talentuoso giocatore francese, che non sta attraversando un ottimo momento di forma anche a causa dei numerosi infortuni rimediati negli ultimi tempi.

LEGGI ANCHE >>>Contatti avanzati, l’Inter supera la Juventus: scambio in estate

In questa stagione ha disputato soltanto 25 minuti in Champions League senza mai scendere in campo in campionato. Il suo futuro potrebbe essere altrove con la dirigenza bianconera pronta a fiutare l’affare.

Tutto sarà più chiaro a partire dalle prossime settimane con la Juventus sempre protagonista sul fronte calciomercato per rinforzare la rosa di Allegri.