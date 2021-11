Calciomercato Juventus, colpo in Serie A: Allegri lo soffia all’Inter

Calciomercato Juventus, colpo in Serie A per il club bianconero: Massimiliano Allegri anticipa la concorrenza e lo soffia all’Inter

È già andato in scena il primo derby d’Italia della stagione. Inter e Juventus si sono sfidate tra le mura di San Siro lo scorso 24 ottobre, senza però riuscire a trovare i tre punti. Nel finale il rigore discusso segnato da Dybala ha riportato in equilibrio la gara, che si è fermata sul punteggio di 1-1.

Diversi i percorsi che stanno attraversando ora i due prestigiosi club. I lombardi lotteranno presumibilmente con i cugini milanisti e il Napoli per lo scudetto, mentre la ‘Vecchia Signora’ è praticamente già fuori dalla corsa per il principale titolo nazionale e deve concentrare i propri pensieri sul quarto posto, per garantirsi quanto meno l’accesso alla prossima Champions League. Le loro strade, però, si incrociano in ambito di calciomercato: in particolare, condividono un obiettivo in Serie A per la fascia e arrivano importanti aggiornamenti in questo senso.

Calciomercato, affare in Serie A: la Juve lo scippa all’Inter

Il calciatore del contendere è Andrea Cambiaso del Genoa. Una vera e propria sorpresa l’esterno italiano classe 2000, che ha realizzato 1 gol e 2 assist in 13 partite disputate. Numeri importanti, che certificano le sue qualità e gli ottimi margini di miglioramento. È anche duttile, visto che può fungere sia da terzino sinistro che destro e perfino da centrale di centrocampo.

Come riferisce ‘Interlive.it’ i nerazzurri sono da tempo sull’ex Empoli, ma di recente la Juventus si sarebbe inserita prepotentemente. Ecco che i bianconeri potrebbero strappare Cambiaso alla concorrenza con una rilevante offerta da 2 milioni netti a stagione all’esterno, che sarebbero 20 lordi. Al ‘Grifone’ potrebbe andare una cifra sui 5-7 milioni di euro, considerando che il contratto è in scadenza giugno 2023. La Juventus fa sul serio per Cambiaso e può bruciare la concorrenza dell’Inter.