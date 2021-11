Marcelo Brozovic potrebbe lasciare l’Inter a parametro zero: attenzione ad un possibile sostituto low cost che sta attualmente giocando in Serie A. Le ultime di calciomercato

Il calciomercato non si ferma mai, neanche per l’Inter di Simone Inzaghi che ha da poco chiuso un’estate davvero tumultuosa iniziata con l’addio di Antonio Conte, ora alla guida del Tottenham di Fabio Paratici, fino ad arrivare alle partenze di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku.

Al loro posto sono arrivati diversi colpi: Denzel Dumfries, Edin Dzeko e Joaquin Correa. Inoltre, dal Milan, a parametro zero, è approdato sull’altra sponda del Naviglio Hakan Calhanoglu, trequartista turco che ha preso il posto dell’indisponibile Christian Eriksen, ancora ai box dopo il grave problema di Euro 2020.

Proprio in ottica di parametri zero, attenzione a Marcelo Brozovic, centrocampista croato dell’Inter. Il giocatore ex Dinamo Zagabria è in scadenza di contratto e c’è ancora un po’ di stallo in merito al rinnovo dei termini con la Beneamata. Nel frattempo i nerazzurri studiano anche strade alternative se Brozo dovesse lasciare Milano, e spunta un nome che sta militando attualmente nel campionato italiano di Serie A.

Calciomercato Inter, addio Brozovic: scelto il rimpiazzo

In caso di partenza di Marcelo Brozovic, l’Inter, nella prossima estate, potrebbe virare sul profilo di Lucas Torreira, mediano attualmente alla Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il giocatore uruguaiano, da tempo seguito dai nerazzurri, si sta rilanciando con la maglia Viola ed è in prestito dall’Arsenal. Al termine del trasferimento a titolo temporaneo, il giocatore dei Gunners avrà un solo anno di contratto rimanente e l’Inter potrebbe provare il colpo low cost.