Calciomercato Juventus, colpo in difesa: ha già deciso, andrà in Spagna!

La Juventus continua a monitorare il fronte calciomercato per arrivare a colpi suggestivi in vista dei prossimi mesi: giocherà in Spagna!

Mesi intensi in casa bianconera con la Juventus sempre protagonista anche sul fronte calciomercato. Un rinforzo in difesa per essere sempre più competiti in Serie A e in campo europeo.

Come svelato dal portale TodoFichajes il difensore del Chelsea, Antonio Rudiger, ha scelto di giocare per il Real Madrid per la prossima stagione. Il tedesco si libererà a parametro zero dai “Blues” per un’altra avventura entusiasmante per la sua carriera.

Calciomercato Juventus, colpo in difesa con Rudiger

Il Real Madrid ripeterà l’operazione andata in porto con David Alaba e così andrà a rinforzare il reparto difensivo di Carlo Ancelotti.

Il club spagnolo ha già inviato al suo agente un’offerta triennale per circa undici milioni euro netti a stagione, con la proposta che sarebbe stata accettata dal centrale: sarà il primo rinforzo per la nuova stagione per il Real Madrid, che vuole tornare a collezionare successi in Champions League.

La Juventus dovrà così virare su altri obiettivi di calciomercato per essere protagonista anche in campo europeo. L’obiettivo della dirigenza bianconera è quello di mettere a segno un acquisto per ogni reparto.